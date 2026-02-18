◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 フィギュアスケート ペア・フリー（2026年2月16日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

ペアのフリーが16日に行われ、昨季世界選手権優勝の“りくりゅう”こと三浦璃来（24）、木原龍一（33）組（木下グループ）が世界歴代最高となる158・13点をマークし、合計231・24点で金メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）5位からの頂点は五輪史上最大の逆転劇。この種目で日本勢初の表彰台で、06年トリノ大会の女子の荒川静香、14年ソチ、18年平昌大会の男子の羽生結弦に次ぐ金メダリストとなった。

優勝の瞬間、2人は正座で向き合い、泣き崩れた。SP5位からの大逆転劇。試練を乗り越えた三浦が「実感がない」と言えば、木原も「信じられない。凄く良かった」と万感だった。誰も予想もできない最高のフィナーレだった。

前日のSP後、メンタルは崩壊寸前だった。リフトにミスが出て首位と6・90点差。帰路のバスの中で木原は「9回ツーアウト、格好いいやん」と叫び、虚勢を張った。だが、感じたことのない不安が全身を襲う。涙が出て眠れず、日が変わっても泣き続けた。三浦は「まだ終わってない。積み重ねたことがあるから絶対できる」と鼓舞し続けた。泣きながらの公式練習後、少しだけ仮眠を取った木原は自然とスイッチが切り替わった。「ここで諦めていいわけがない、絶対に攻めきるんだ」。顔を洗うと不安な気持ちは消えた。

フリー「グラディエーター」のテーマは「道は自分たちで切り開く」物語。前日にミスの出た得点源のリフトは全て最高難度のレベル4を獲得。強い信頼が命綱だった。ジャンプや、スロージャンプなど全ての要素で加点を引き出す完璧な出来。フリー世界歴代最高得点を叩き出した。重圧から解放されると、強く抱きしめ合った。

出会いは運命的だった。19年7月、2度の五輪を経験した木原は脳振とうで前パートナーとペア解消。引退を考えていた折、新たな相棒を探す三浦とトライアウトを行った。三浦を頭上に投げるツイストリフトを試すと、信じられない高さが出た。木原は「雷が落ちた」。無限の可能性を感じた。

拠点のカナダに渡って6年半がたつ。互いを理解するため食事は必ず2人で取った。磨かれた滑りは「合わせるんじゃなくて、合うんだよね」と三浦。コロナ下を経て北京五輪で7位、その翌シーズンに年間グランドスラムを達成。23年に腰椎分離症を発症した木原は、三浦一人の練習を必ず見守った。

24年の年末には、結果を求めすぎた木原が「話にならない」と突き放したこともある。キス＆クライの様子も「誰かのお葬式みたい」と周囲に指摘された。「龍一が楽しんでいる様子を見せると、璃来も笑顔になるんだよ」。ブルーノ・マルコット・コーチの言葉に木原は我に返った。多幸感ある演技が、2人の真骨頂だった。

五輪の魔物も、きっと強固な絆に嫉妬した。木原が「璃来ちゃんとじゃなければ成し遂げられなかった。最高のパートナー」と言えば、三浦も「龍一くんに巡り合えたのは奇跡。全ての瞬間、全ての人に感謝」と感慨に浸った。りくりゅうの冒険は、ミラノで結実の時を迎えた。

《06年トリノ以降で最大》三浦、木原組のSP5位からの金メダルは、五輪で加点方式の採点が導入された06年トリノ大会以降で過去最大の逆転劇。今大会で男子のシャイドロフ（カザフスタン）もSP5位からひっくり返した。これまでは18年平昌大会のペアでサブチェンコ、マソ組（ドイツ）がSP4位から頂点に立っていた。