◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第12日 フィギュアスケート 女子SP（2026年2月17日 ミラノ・アイススケートアリーナ）

フィギュアスケートの女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、22年から世界ジュニア4年連続銀メダルの実力者シン・ジア(17＝韓国)が登場。冒頭の3回転コンビネーションで壁際近くでジャンプして転倒したものの、しっかりと立て直した演技にSNSでは「ミスあったけど綺麗やった」「美しい滑りでうっとり」といった声があがった。

グレーの衣装で登場した心シン・ジアは冒頭の3回転コンビネーションでまさかの転倒。それでも、その後はダブルアクセルを成功させるなど、さすがの修正力を見せた。得点は65.66点で終了時点で2位につけた。

ネットでは「お衣装品のある可愛さで好き」「ミスあったけど綺麗やった」「美しい」「コンビ惜しかったな。しかし美しいスケート」「前半動きがかたくて心配したけど後半はさすが」「壁がよけてくれ」「美しかった……」「美しい滑りでうっとり」といったコメントがあがった。