¡Úµð¿Í¡ÛºäËÜÍ¦¿Í¤¬Éü³è¤ØÃÇ¸À¡Ö½Ð¤À¤·¾¡Éé¤Ç¤¹¡× ¤Þ¤º2500°ÂÂÇ¤Ø¡Ä°Ë¸¶½Õ¼ù»á¤¬´«¤á¤ëàºÇÅ¬ÂÇ½çá
¡¡Í¦¿Í¤è¡¢ºÇ½é¤¬¾¡Éé¤À¤¾¡½¡½¡£ËÜ»æÀìÂ°É¾ÏÀ²È¤Î°Ë¸¶½Õ¼ù»á¤¬¥×¥í£²£°Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤ËÎ×¤àµð¿Í¡¦ºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤ËÄ¾ÀÜ¡¢¥²¥¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï½Ð¾ì£¶£²»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¸ÎÒ¡¢¤ï¤º¤«£³£²°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡££³£°£°£°°ÂÂÇ¤Þ¤Ç¡¢»Ä¤ê£µ£µ£³°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ£¶¤Î¡ÖÉü³è¤Î¥«¥®¡×¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¿·µ´¤Î¼êÄ¢¡¦°Ë¸¶½Õ¼ù¡Û¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò½ª¤¨¡¢¥±¡¼¥¸¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿ºäËÜ¤Ë³«¸ý°ìÈÖ¡Ö¤¢¤È²¿ËÜ¤À¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö£µ£°£°¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤¹¡×¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÌÜ¤ò¸«¤ÆÅú¤¨¤¿¡£¾ï¤Ë¡Ö£³£°£°£°¡×¤Î¿ô»ú¤¬Æ¬¤Ë¤¢¤ë¾Úµò¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÂÇ·âÎý½¬¤ò¸«¤¿¸Â¤ê¡¢ÂÎ¤Ï¤«¤Ê¤ê¥¥ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤Ë¸«¼é¤Ã¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¡Ö¥ª¥Õ¤Ë¤À¤¤¤ÖÁö¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤È¤Ê¤ë£³Ç¯ÌÜ¤Î»Ø´ø´±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ºäËÜ¤Îµ¯ÍÑË¡¤ÏÇº¤ß¤É¤³¤í¤À¤í¤¦¡£¡ÖÉÔÆ°¤Î£´ÈÖ¡×²¬ËÜ¤¬ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢ÂÇÀþ¤ÎÃæ¿´¤Ë¥Ý¥Ã¥«¥ê¤È·ê¤¬¤¢¤¤¤¿¡£»Ø´ø´±¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤È¤Ë¤«¤¯¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð»È¤¦¡×¡£¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡Á´À¹´ü¤ÎºäËÜ¤À¤Ã¤¿¤é¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤¬¡¢»ä¤Ï¡Ö£¶ÈÖ¡×¤¬ºÇÅ¬¤À¤È»×¤¦¡£Ãæ¼´¤ËÈæ¤Ù¤ÆÎÏ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·¤Ïµ¤³Ú¤ËÂÇ¤Æ¤ë¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡Ö£´ÈÖ¤Ï£²¿Í¤Î³°¹ñ¿Í¡Ê¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¡Ë¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò´°Áö¤·¡¢£±£²£°°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¤ì¤ÐÂÇÎ¨¤â£²³äÂæ¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±ÂÇ¤Æ¤ì¤ÐÍèµ¨°Ê¹ß¤Ë¤âÅöÁ³¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
¡¡Äê°ÌÃÖ³ÎÊÝ¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢³«Ëë¤«¤éÂÇ¤ÁÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼ê¤Ë½ÐÈÖ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ëÎ©¾ì¤À¡£¤â¤Á¤í¤óÃ¯¤è¤ê¤âËÜ¿Í¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºäËÜ¤â¡Ö½Ð¤À¤·¾¡Éé¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤ò¥®¥é¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ºäËÜ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿£²£°£°£·Ç¯¡£Åö»þ¡¢»ä¤Ïµð¿Í¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á£±Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤ÎÂç°ìÈÖ¡¦ÃæÆüÀï¡ÊÆ±Ç¯£¹·î£¶Æü¡á¥Ê¥´¥ä¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç±äÄ¹£±£²²óÆó»àËþÎÝ¤ÇÂåÂÇ¤Ç½Ð¤ë¤È¡¢µÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¥»¥ó¥¿¡¼Á°¤ËÍî¤Á¤ë·è¾¡¤Î£²ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡·àÅª¤Ê¥×¥í½é°ÂÂÇ½éÂÇÅÀ¤¬¡¢Íâ£°£¸Ç¯¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î°ì·³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£³«ËëÀï¤ÇÆóÎÝ¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢¤½¤Î»î¹ç¤ÇÍ··â¡¦Æó²¬¤¬»î¹çÃæ¤ËÉé½ý¤·¤ÆÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éºäËÜ¤ÏÍ··â¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥¥Ã¥«¥±¤Ï½é¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤«¤é£´Ç¯´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£·è¤·¤Æ¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÆüËÜµå³¦¤Ç²áµî£·¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡¢£²£µ£°£°°ÂÂÇ¤òÄÌ²áÅÀ¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊËÜ»æÀìÂ°É¾ÏÀ²È¡Ë