¾®ÃÓ±É»Ò¤¬¥Õ¥¸£··îÏ¢¥É¥é¼ç±é¤Ø¡¡Áá¤¯¤âº£Ç¯£²ËÜÌÜ¡¡½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¡ÖÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾®ÃÓ±É»Ò¡Ê£´£µ¡Ë¤Ë¤Þ¤¿¤Þ¤¿¼ç±éºî¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£ÅÙ¤Ï£··î´ü¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤À¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤¿µÓËÜ²È¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢¾®ÃÓ¤µ¤ó¤Î¼ç±é¤¬Ä´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Íè·î¤Ë¤â¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÍ½Äê¡££··î´ü¤È¤·¤Æ»£±Æ³«»Ï¤¬Áá¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¸¤È¤·¤Æ¤âà¾¡Ééºîá¤Ç¡¢¥·¥ê¥¢¥¹´ó¤ê¤ÎÊª¸ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¾®ÃÓ¤Î¥³¥á¥Ç¥£¡¼¥»¥ó¥¹¤È¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ÇºîÉÊ¤Ë¿¼¤ß¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®ÃÓ¤Ï£±·î¡¢£Î£È£ËÏ¢¥É¥é¡Ö¥à¥·¥ç¥é¥ó»°¥ÄÀ±¡×¡Ê£µ·îÊüÁ÷³«»Ï¡¢Á´£µÏÃ¡Ë¤Ç¼ç±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÏÓÍø¤¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥·¥§¥Õ¡Ê¾®ÃÓ¡Ë¤¬¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é·ºÌ³½ê¤Î´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤È¤Ê¤ê¡¢·ºÌ³´±¤ä¼õ·º¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤äÁûÆ°¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯à¥à¥·¥ç·Ï¼Ò²ñÇÉ¥³¥á¥Ç¥£¡¼á¡£¾®ÃÓ¤Ë¤È¤Ã¤Æ£··î´ü¥Õ¥¸·Ï¼ç±é¤¬Àµ¼°·èÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯£²ËÜÌÜ¤Î¼ç±éºî¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î£±£³¿Í¡×¡Ê£²£°£²£²Ç¯¡Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¡Ê£²£´Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Á°½Ð´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¾®ÃÓ¤µ¤ó¤Ï»£±Æ¸½¾ìÁ´ÂÎ¤òàÐíâ×¡Ê¤Õ¤«¤ó¡Ëá¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¼Çµï¤¬¤Ç¤¤ë½÷Í¥¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤¦¤·¤í¤Ë°ú¤¯¤Ù¤¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤¬Åª³Î¡£¼ç±éºî¤Ç¤ÏºÂÄ¹Á³¤È¤·¤¹¤®¤º¡¢¶¦±é¼Ô¤òÎ©¤Æ¤Þ¤¹¡£ÏÆÌò¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤ë¡£¥á¥¤¥ó¤â¥µ¥Ö¤â¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¡¢³Æ»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î»Ù»ý¤ÏÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£
¡¡¼çÌò¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤òÄù¤á¡¢ÏÆÌò¤È¤·¤Æ¸÷¤Ã¤ÆºîÉÊ¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤ë¡£º£¸å¤âÏ¢¥É¥é¤ÎÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤«¤é½ÅÊõ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£