ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった“りくりゅう”こと三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。米放送局は失意のSPの直後、カナダ人コーチのブルーノ・マルコット氏が発していた一言に注目した。

前日のSPでは得意のリフトで痛恨のミス。まさかの5位発進となり、木原は演技後、うなだれたまま動けなくなった。ここで慰めに入ったのが、マルコットコーチだった。米放送局「NBCスポーツ」は「リク・ミウラとリュウイチ・キハラがいかにして涙溢れる大逆転劇で金メダル獲得をなし得たのか」と題する記事で、フリーでの大逆転に繋がった場面に焦点を当てた。

「『It’s not over（まだ終わっていない）』とマルコットはキハラに断言し、そして繰り返した。『It’s not over』と」

同局は失意の木原に、恩師がかけた言葉をこのように紹介。「彼はなんと正しかったことか」と続け、マルコットコーチの言葉通り、2人が巻き返しを果たしたことを称えた。

マルコットコーチは「昨日を終えてのメッセージは、『君たちは世界で最高でなくてはならない』ということだった」とコメント。りくりゅうに対し、2018年の平昌五輪でアリオナ・サフチェンコ／ブリュノ・マッソ組（ドイツ）が6点近い差を逆転して優勝したことを思い出させたという。記事は、「私は決して、決して、信じることをやめなかった」というコーチの信頼の言葉を伝えている。



（THE ANSWER編集部）