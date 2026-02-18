ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、逆転で金メダルを獲得した。テレビ中継で解説を務めたのは、2014年ソチ大会に木原とのペアで出場した高橋成美さん。その経歴に、ライト層の視聴者も驚きの声を上げている。

解説した高橋さんは渾身の演技に「すごい…なんてすごい…すごいすごいすごいすごいすごいすごい！」と大興奮。「こんな演技、宇宙一ですよ！」「こんなに嬉しいことないですよ…」と涙ながらに2人を称え、「こんな最高の気分に合う日本語なんて思いつかないです」とも語った。

試合後のインタビューでも“成美節”は止まらず。X上では「高橋成美さんに今朝は泣かされたな」「成美ちゃんが純粋に祝福してるのが一番印象的だった」「成美ちゃんの解説も胸を打つよ」などとファンの感動を呼んでいた。

オリンピックでフィギュアスケートに興味を抱いたライト層は、高橋さんの経歴にも注目。「語学堪能なのは知ってたけど渋谷幕張→慶應なのか」「複数言語話せるの？マジ？」「マルチリンガル才女なのよね」「経歴渋幕から慶應ていかつくね」「とんでもないエリート」「8か国語話せる天才」などと様々なコメントが書き込まれていた。



（THE ANSWER編集部）