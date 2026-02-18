ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが17日に行われ、国別世界ランク5位の日本（フォルティウス）は、同9位の開催国イタリアに6-8で敗れた。通算1勝6敗で準決勝への道は断たれ、3大会連続メダルは消滅。フランス・アルプス地域で開催される2030年冬季五輪で巻き返しを図る。

同点の最終第10エンドに2点奪われて敗戦が決まると、歓喜に沸く地元イタリアとは対照的に、スキップ吉村紗也香らフォルティウスのメンバーの表情が曇った。

残り2試合を残し、1次リーグ敗退が決定。ロコ・ソラーレが獲得した2018年平昌銅、2022年北京銀に続く3大会連続表彰台への道は断たれた。

巻き返しを図る2030年五輪の代表選考方法は、日本カーリング協会が既に示している。ミラノでは直近2シーズンの成績を対象にしていたが、2030年五輪は2026〜29年の成績をもとに代表候補決定戦を行う。

決定戦に出られるのは2026〜29年の日本選手権優勝、2026〜2029年の世界選手権代表、2029年日本選手権直前の世界ランキング最上位チーム（ポイント条件あり）。選考の幅が広がり、大混戦になる可能性もある。

また、日本協会は「資格を得た時点のチームのメンバー5名もしくは4名のうち4名が代表候補決定戦に出場出来ない場合は、当該チームは代表候補決定戦の出場資格を失う」としている。あくまでも単独チームが代表となり、各チームからの「選抜チーム」は結成しない。

競技特性上、コミュニケーションが重要で、同チームで熟成してこそ最高のプレーが見せられる。協会に人的、資金的に協会に余裕もないため、選手を選抜して長期の強化は非現実的。さらに選抜から漏れた選手は五輪を目指せなくなり、競技生活にも影響が出てくる。

2022年北京を制した英国は選抜チームだったが、日本は単独チーム派遣の考えは不変だ。

今年の日本選手権は6月に横浜で開催。ロコ・ソラーレは今年3月の世界選手権代表に決まっており、既に30年五輪代表候補決定戦の出場資格を得ている。



（THE ANSWER編集部）