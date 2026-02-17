【富山・石川】車中泊生活19カ月！朝風呂が楽しめる入浴施設4選
キャンピングカー情報をはじめとして、キャンプや車中泊、バンライフなど、アウトドア&車旅の情報を配信しているWEBマガジン・DRIMOから、実際に車中泊やキャンピングカーを楽しんでいるライターによる記事をMOBYがご紹介します。※以降の記事内容および記事タイトルはDRIMOからの引用・参照です
車中泊旅や私のように車中泊生活をしていると、ときどき朝風呂に入りたくなることがあります。
前夜にお風呂へ行けなかった日は、翌朝の不快感がつらいですよね。
それに、朝湯は気分が上がり、その日一日が満たされた気持ちになります。
そこで今回は、私が実際に利用し、朝8時には入浴できる施設を4カ所ご紹介します。
エリアは私の行動範囲である富山県と石川県・七尾市に絞りました。
能登方面へ車中泊で出かけるなら、これさえ押さえておけば朝風呂に困りません。
※道の駅での車中泊は、休憩・仮眠目的での短時間利用が前提です。
長時間の滞在やキャンプ行為は禁止されている場合があります。
また、ゴミの持ち帰りや夜間は静かに過ごすなどマナーを守って、気持ちよく利用しましょう。
【富山県高岡市】越乃庭｜立山を望むロケーション抜群の朝風呂スポット
温泉ではないものの、地下水を汲み上げメタケイ酸を多く含む温泉に近い水質です。
また、ミネラルイオン・ラジウム鉱石・ゲルマニウム鉱石の人工温泉浴槽があります。
大浴場や露天風呂からは、雨晴海岸や立山連峰を見渡せてロケーションが抜群。
とくに露天風呂には、寝ころび湯があり空を眺めながらゆったり浸かれました。
早朝5時30分オープンの朝風呂は格別で、運がよければ日の出を湯船から拝めるのが最高。
早朝だけでなく、夜景も綺麗だろうなと想像させられます。
越乃庭
所在地：富山県高岡市伏木国分2-5-25
TEL：0766-44-7739
営業時間：
・朝風呂5:30～8:00
・通常風呂10:00～22:00
・日曜日5:30～22:00
料金：
・朝風呂大人（中学生以上）700円、小人（3歳から小学生）350円
・通常風呂大人（平日）750円（休日）850円、子供350円
・岩盤浴+入浴（岩盤着と岩盤用バスタオル付き）平日1400円、休日1500円
駐車場台数：130台
詳細はこちら▷越乃庭
越乃庭最寄りの車中泊スポット｜道の駅 雨晴
日中は観光客で非常に混雑しますが、夜間は車の通りも少なく静かです。
駐車スペースがやや狭めなので、開店前の出発がおすすめ。
有名な日の出撮影スポットのため、早朝に訪れる人も多いと予想されます。
また、コンビニが近くに少ないので、必要なものは事前に購入しておきましょう。
トイレは24時間利用できますし、施設は新しく清潔で安心して使えました。
道の駅 雨晴
所在地：富山県高岡市太田24番地74
TEL：0766-53-5661
営業時間：9:00～17:00（季節により変動あり）
定休日：年中無休
駐車場台数：普通車34台
詳細はこちら▷道の駅 雨晴
【富山県射水市】天然温泉 海王｜早朝＆深夜OK、旅人にうれしい湯処
昭和の駄菓子屋や居酒屋のようなノスタルジックな雰囲気が個性的。
浴場は、「ナノ重炭酸泉」と「源泉ろてん風呂」に分かれています。
通常時間帯は源泉ろてん風呂に追加料金が必要ですが、早朝・深夜は通常料金で利用可能です。
浴槽の種類が多く、大型テレビ付きの浴槽もありました。
平日早朝に訪れましたが、利用者は多く人気の施設だと感じました。
天然温泉 海王
所在地：富山県射水市鏡宮361
TEL：0766-82-7777
営業時間：
・早朝風呂5:00～8:59
・通常風呂9:00～22:59
・深夜風呂（金・土）23:00～1:00、（火・水・木）23:00～24:00
料金：
・早朝風呂 大人（平日）750円（土・日・祝）780円、小人350円、幼児250円
・通常風呂 大人（平日）970円（土・日・祝）1020円、小人520円、幼児250円
・深夜風呂 大人（平日）750円（土・日・祝）780円、小人350円、幼児250円
定休日：元旦、月曜日
駐車場台数：80台
温泉・泉質：高張性の強塩泉で100%源泉かけ流し
詳細はこちら▷天然温泉 海王
海王最寄りの車中泊スポット｜道の駅カモンパーク新湊
※2025年11月21日から「道の駅 まるごと射水」にリニューアル予定
現在は仮店舗営業で、飲食店・ファストフードコーナー・物産店が利用でき、有名な白えびバーガーもこちらで食べられます。
国道8号からのアクセスが良く、車中泊の利用者もいますが、混在しすぎる印象はありませんでした。
「天然温泉 海王」までは徒歩圏内で、朝風呂・夜風呂とのセット利用に便利です。
道の駅 カモンパーク新湊
所在地：富山県射水市鏡宮296
TEL：0766-83-0111
営業時間：8:00～19:00（店舗により異なる）
駐車場台数：普通車161台
詳細はこちら▷道の駅 カモンパーク新湊
【富山県氷見市】氷見温泉郷 総湯｜海を見ながら温まる
氷見温泉郷 総湯は、源泉かけ流しの塩分の強い温泉で、氷見の湯らしいわずかな石油臭も特徴です。
館内からは富山湾と立山連峰を望みながら湯に浸れ、なんとも贅沢な時間を過ごせました。
朝風呂は、土日祝日のみで7時から入ることができます。
日の出直後には間に合いませんが、晴れた朝に見る海と山のコントラストは一生もの。
となりの道の駅 氷見（ひみ番屋街）で車中泊・居酒屋巡りをして、朝は総湯で朝風呂に入り出発する旅のプランがおすすめですよ。
氷見温泉郷 総湯
所在地：富山県氷見市北大町26－78
営業時間：（平日）10:00～23:00、（土・日・祝日）7:00～23:00（最終受付は22:00）
料金：大人（中学生以上）950円、小人（小学生以下）500円、幼児（3歳以下）100円
駐車場台数：普通車90台
温泉・泉質：天然温泉で、ナトリウム塩化物強塩温泉（高張性・中性・高温水）源泉かけ流し
詳細はこちら▷氷見温泉郷 総湯
氷見温泉郷 総湯最寄りの車中泊スポット｜道の駅氷見 氷見漁港場外市場 ひみ番屋街
私が日頃よく利用している車中泊スポットの一つです。
トイレの数が多く、待ち時間がほぼないのが快適。
施設前の砂利駐車場には、水道があり水も汲めます。
施設は飲食店と鮮魚店が充実しているのが特徴。
利用者は多いものの、駐車場が広いため、プライバシーも確保しやすい印象です。
氷見漁港場外市場 ひみ番屋街
所在地：富山県氷見市北大町25-5
TEL：0766-72-3400
営業時間：8:30～20:00（店舗により異なる）
定休日：1月1日
駐車場台数：普通車220台、大型車10台
詳細はこちら▷道の駅 氷見
【石川県七尾市】和倉温泉 総湯｜広い浴槽と塩泉が魅力
和倉温泉 総湯は、和倉温泉の中でもかなりリーズナブルに入れる入浴施設です。
塩味のある湯で、氷見温泉郷に似た泉質です。
外の景観はあまり楽しめませんが、朝7時から営業しているので、能登半島を車中泊旅する際は、朝湯に入ってからの流れが快適。
浴槽は広く、観光客の利用も多い人気施設です。
※現在、震災の影響で足湯は休止中
和倉温泉 総湯
所在地：石川県七尾市和倉町ワ6－2
TEL：0767-62-2221
営業時間：7:00～21:00
定休日：第四木曜日
料金：大人500円、小学生150円
駐車場台数：普通車60台
温泉・泉質：天然温泉で、ナトリウム･カルシウム-塩化物泉（高張性弱アルカリ性高温泉）加水なしの源泉かけ流し
詳細はこちら▷和倉温泉 総湯
和倉温泉 総湯最寄りの車中泊スポット｜能登食祭市場
能登半島地震で一時休業していましたが、現在はほぼ復活。
平日の車中泊利用者は、まばらで静かな印象ですが、休前日は混みやすい傾向です。
開店前には、満車近くなることもあります。
徒歩圏に七尾市の繁華街があり、飲食店やコンビニへ行きやすい場所です。
24時間利用できるトイレが1カ所あり、便器数も十分です。
能登食祭市場
所在地：石川県七尾市府中町員外13-1
TEL：0767-52-7072
営業時間： 9:00～17:00
定休日：毎週火曜日、1月1日
駐車場台数：普通車200台
詳細はこちら▷能登食祭市場
まとめ｜旅の質が上がる朝湯
朝からさっぱり整うと、その日ぜんぶがうまく回る。
そんな“朝風呂の幸福感”を、富山・石川で気軽に叶えてくれる4施設を厳選して紹介しました。
車中泊と相性抜群で近隣の道の駅と組み合わせれば、移動・仮眠・朝湯の導線がスムーズです。
朝湯で体温も気持ちも上げて、最高の1日をスタートさせましょう。