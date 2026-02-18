阪神・藤川球児監督（４５）が１７日、沖縄・宜野座キャンプのブルペンで“ポスト石井”探しを本格化させた。昨季５０戦連続無失点のＮＰＢ新記録を樹立した石井が左アキレス腱（けん）損傷で離脱。右の中継ぎ投手の台頭は不可欠。この日は昨季４０登板で国指定の難病「胸椎黄色靱帯（じんたい）骨化症」から復活した湯浅に技術指導した。

ポイントは踏み込む左足の使い方。他にも木下、石黒、工藤ら右の救援陣に熱視線を送った。「リリーフの経験値の少ない選手の現状（確認）をこのクールで（チェックする）。技術を実戦で出せるための練習につなげていく時期に入った。（課題を）クリアできていくのか、おぼつかないのか、この３日間で計っていく」。その後、２１日からのオープン戦３連戦で実力を見極めていく。

湯浅は、２２年に４３ホールドで最優秀中継ぎ投手賞を獲得し、実績はある。代役候補の一人として「（石井）大智さんがいる、いない関係なくやることは一緒。チームの力になれるように」と気合十分。木下は「大智さんがいない中でチャンス」と心を奮い立たせた。（中野 雄太）