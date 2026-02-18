SUPER EIGHT横山裕、11人大家族のお家“劇的チェンジ”に驚き 澤部佑と『空っぽハウス』でMC「幸せになる番組になっています」
お笑いコンビ・ハライチの澤部佑とSUPER EIGHTの横山裕がMCを務める、TBS系バラエティー『空っぽハウス』が19日午後7時54分から放送される。家の荷物を全部出して部屋を空っぽにすることで、間取り、生活動線、家具配置などを見直し、より良い生活になるよう家を生まれ変わらせる同番組の第2弾。家も生活もポジティブに劇的チェンジさせる模様を届ける。
【写真】澤部佑＆横山裕が大家族のお家チェンジ見守る
第2弾からMCに加わった横山、そして井森美幸、内田篤人、新山（さや香）、藤本美貴がゲストとして登場し、劇的チェンジの様子を見守る。今回は11人が暮らす大家族の家が登場。元々は15人で暮らしていたため物であふれ、散らかってしまうという悩みが…。この家を澤部が訪問しチェック。家の荷物を全部出して空っぽにし、片付けがしたくなる家に作り変える。
さらに片付けや暮らしをサポートする達人が助っ人で登場。視聴者も真似できる収納テクニックや収納家具の使い方、いらないものを売却するフリマアプリ活用術などを伝授し、劇的チェンジを試みる。
今回の劇的チェンジポイントは「子どもたちの勉強スペースを確保して、高校受験を控える四女をはじめ、これから受験が続く子どもたちが勉強したくなる部屋づくりができるか」「家具や物であふれ、家族全員で食事ができる場所がないキッチンダイニング。動線や家電、特に4つもある冷蔵庫の配置を見直し、快適な食事スペースを確保できるのか」そして、あの大物アスリートが、子どもたちの理想の家作りに緊急参戦する。
■コメント
▼澤部佑（ハライチ）
面白かったですね！家の物をまず出した画力が凄かったです。協力していただいたご家族も笑顔が止まりませんでした！そして、ご家族も子どもたちも頑張っていました。とにかく本当に見てて気持ちよく、幸せになり、「うちでもできるな！」という企画になっていますので、ぜひ見てください。
▼横山裕（SUPER EIGHT）
今回、澤部さんと初タッグでしたが、とても楽しかったです。家の中を空っぽにするのが気持ちよく、そこから生まれたストーリーもあり幸せが詰まっていました。チャレンジものの企画もあり、それが全部ハマっていて逆にやらせに見えるのではないかとも思っています（笑）。そして、“また次もやってほしい”と応募がたくさん来るのではないかと思えた企画でした。幸せになる番組になっていますので、ぜひ見てください！
【写真】澤部佑＆横山裕が大家族のお家チェンジ見守る
第2弾からMCに加わった横山、そして井森美幸、内田篤人、新山（さや香）、藤本美貴がゲストとして登場し、劇的チェンジの様子を見守る。今回は11人が暮らす大家族の家が登場。元々は15人で暮らしていたため物であふれ、散らかってしまうという悩みが…。この家を澤部が訪問しチェック。家の荷物を全部出して空っぽにし、片付けがしたくなる家に作り変える。
今回の劇的チェンジポイントは「子どもたちの勉強スペースを確保して、高校受験を控える四女をはじめ、これから受験が続く子どもたちが勉強したくなる部屋づくりができるか」「家具や物であふれ、家族全員で食事ができる場所がないキッチンダイニング。動線や家電、特に4つもある冷蔵庫の配置を見直し、快適な食事スペースを確保できるのか」そして、あの大物アスリートが、子どもたちの理想の家作りに緊急参戦する。
■コメント
▼澤部佑（ハライチ）
面白かったですね！家の物をまず出した画力が凄かったです。協力していただいたご家族も笑顔が止まりませんでした！そして、ご家族も子どもたちも頑張っていました。とにかく本当に見てて気持ちよく、幸せになり、「うちでもできるな！」という企画になっていますので、ぜひ見てください。
▼横山裕（SUPER EIGHT）
今回、澤部さんと初タッグでしたが、とても楽しかったです。家の中を空っぽにするのが気持ちよく、そこから生まれたストーリーもあり幸せが詰まっていました。チャレンジものの企画もあり、それが全部ハマっていて逆にやらせに見えるのではないかとも思っています（笑）。そして、“また次もやってほしい”と応募がたくさん来るのではないかと思えた企画でした。幸せになる番組になっていますので、ぜひ見てください！