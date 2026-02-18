タレントのおかもとまり（36）が、現在交際中のパートナーとの将来や、自身の体調管理について赤裸々に語った。

【映像】新恋人にバックハグされる2ショット写真

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』にゲスト出演したおかもとは、MCのニューヨーク・屋敷裕政から結婚の意思を問われると、「子どもはやっぱり欲しい」と断言。自身の現状について「今、ホルモン治療もしているので、できたら最高ですよね」と、体調を整えながら新たな命を授かることへの前向きな希望を口にした。

気になる新恋人の人物像については、「話し合いから逃げなかった」と回想。これまでの日々を「ずっと守ってくれて、寄り添ってくれて、支えてくれた」と振り返り、嫌なことよりも支えてくれた優しさのほうが大きいからこそ、相手を「許せる」のだと現在の安定した関係性を明かした。

一方で、2度の離婚を経験しているからこその「逞しさ」が顔を出す場面もあった。将来について語る中で、「次離婚したらこういうふうにネタにしよ、とか考えながら付き合ってる」と笑い飛ばすと、「いやいや！」「早すぎる！」「よくないね！（笑）」と猛ツッコミが飛び、スタジオは大きな爆笑に包まれた。