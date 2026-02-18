菅田琳寧、“家族参加”カジノの挑戦者に 練習期間30倍・一般のお父さんと対決
8人組グループ・B&ZAIの菅田琳寧が、25日放送の中京テレビバラエティー『パパベガス』（深0：54※東海ローカル）に出演する。練習期間1ヶ月で猛特訓を積んだ「一般家庭のパパ」と練習期間わずか1日の「華やかな舞台で活躍する芸能人」、練習期間30倍の“パパ”と1日しかない“スター”どっちが勝つのかを「パパの家族」が予想する家族参加のカジノ風バラエティー。菅田は挑戦者として参加する。
【写真】綱渡りに挑戦する菅田琳寧
お父さんに賭けて勝てば、賞金100万円、スターに賭けて勝てば賞金10万円、予想がはずれれば賞金ゼロ…と練習期間30倍のお父さんへの信頼を取るか、実力派芸能人の勝負強さを取るか。家族の「絆」と「欲」が天秤にかけられる瞬間、スタジオには緊張と感動が交錯する。
1ヶ月間、家族のために必死で特訓するお父さんの姿。仕事の合間も練習を重ね、徐々に痩せていく姿に、最初は冷ややかだった家族の信頼度も徐々に上昇。しかし本番直前、1日でみるみる上達する芸能人の姿を見た家族の心が揺れ動く――。お父さんの頑張りは家族に届くのか。家族は誰に賭けるのか。
主宰は永尾柚乃、ゲストに山崎弘也（アンタッチャブル）、土屋アンナを迎え、挑戦者である菅田は小川家の皆さんと対決。菊池風磨（timelesz）、山下葉留花（日向坂46）もVTR出演する。
お父さんに賭けて勝てば、賞金100万円、スターに賭けて勝てば賞金10万円、予想がはずれれば賞金ゼロ…と練習期間30倍のお父さんへの信頼を取るか、実力派芸能人の勝負強さを取るか。家族の「絆」と「欲」が天秤にかけられる瞬間、スタジオには緊張と感動が交錯する。
1ヶ月間、家族のために必死で特訓するお父さんの姿。仕事の合間も練習を重ね、徐々に痩せていく姿に、最初は冷ややかだった家族の信頼度も徐々に上昇。しかし本番直前、1日でみるみる上達する芸能人の姿を見た家族の心が揺れ動く――。お父さんの頑張りは家族に届くのか。家族は誰に賭けるのか。
主宰は永尾柚乃、ゲストに山崎弘也（アンタッチャブル）、土屋アンナを迎え、挑戦者である菅田は小川家の皆さんと対決。菊池風磨（timelesz）、山下葉留花（日向坂46）もVTR出演する。