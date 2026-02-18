ロックバンド「マキシマム ザ ホルモン」のドラマー・ナヲ（50）が17日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演。以前、ロックバンド「ONE OK ROCK」のTaka（37）から聞いたという音楽家一家ならではのエピソードを語った。

ナヲは「TAKAと昔しゃべっていた時に、“小さい時とかどうしてたの？”って聞いたら、普通に鼻歌を歌っていたのに、お父さんに“今のところ、シャープしてる”とか言われてたみたいで。そうすると、やっぱり家で鼻歌歌うのも、また訂正される！とか…」と語ったもの。

MCの明石家さんまは「まあ天下の森進一さんと森昌子さんのお子さんで」と言い「仕方ない」とうなずいた。

さらにナヲは、TAKAの話を聞いていたことから、自身はなるべく子供に言わないようにしていたと語ったが「やっぱり子供がディズニーとかで♪ありの〜ままの〜とか言うじゃないですか。“今まで氷の世界でずっとエルサは閉じ込められてたんだよ。それがこう、バンっといった、♪ありの〜って気持ちを込めないと”って」言ってしまうと明かし、笑いを誘っていた。