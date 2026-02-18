タレントの安田美沙子（43）が、8歳になる長男の激しい反抗期とデジタル依存への悩みを明かし、解決の糸口をAIに求めている現状を語った。

【映像】反抗期の8歳長男＆5歳次男の写真

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。

番組内のスタジオトークにて、安田は「子育ては大変ですね。上が8歳で下が5歳で。今反抗期で大変です」と、二児の母としての切実な悩みを吐露。特に8歳の長男はゲームやYouTubeに熱中しすぎており、安田が「もう終わり」と切り上げさせようとすると、激しく反発してくるという。

安田は「めっちゃキレてくるんですよ」と、長男の豹変ぶりに「もう怖くて」と感じるほどの圧力を受けていることを告白。さらに息子からは「ママだって携帯触ってるやんか！」と理詰めで反論される上に、「バン！と押されたり、私もそれで押し変えてしまう」とお互いに感情的になってしまうという、悪循環に陥っている親子関係を赤裸々に明かした。

この状況を打破するために安田が頼ったのは、AI。屋敷から「AIなんて言うんですか？」と尋ねられると、「わかるよ、わかるよ、そういう時期だよねって」と共感型の返事を紹介。東ブクロは「解決なってへんやん！」と思わずツッコミを入れていた。