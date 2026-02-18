佐藤大樹＆本郷奏多、『時光代理人』でW主演に 写真をめぐる“タイムスリップ”ストーリー【コメントあり】
EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹と俳優の本郷奏多が4月11日スタートの東海テレビ・フジテレビ系連続ドラマ『時光代理人』（毎週土曜 後11：40）でダブル主演を務めることが明らかになった。
原作アニメは、中国の大手プラットフォーム「bilibili」で世界総再生数8.5億回という驚異的な記録を打ち立てた大ヒット作品。日本、韓国、台湾などのアジア圏のみならず英語圏でも熱狂的な人気を集め、現在までに吹き替え・字幕合わせて、20以上の言語に翻訳されている。“写真の世界に入ることができる”能力を持ったバディが後悔を抱えた依頼人の人生と向き合っていく新感覚のヒューマンドラマだ。
佐藤が演じるのは、写真の撮影者に憑依しタイムスリップする能力を持つトキ。明るく正義感にあふれているが、時に感情のままに行動し周囲をハラハラさせることも。
本郷が演じるのは、撮影された写真の世界を見通してトキをナビゲートするヒカル。理知的で常に冷静なため、一見冷たい印象を与えるが、その内面には優しさを秘めている。
まるで炎と氷のように正反対の二人は、依頼者の思いにこたえて写真に“ダイブ”、その喪失や後悔と向き合っていく。しかしそこには「過去の改変をしてはならない」という絶対的なルールが存在する。
■キャストコメント
◇佐藤大樹
――オファーを受けた時の気持ちを教えて下さい 。
ストーリーがとても面白くて、あっという間に台本を読んでしまいました。本郷奏多さんとは初共演ですが、一緒にお芝居をできることをとても楽しみにしています 。また、東海テレビ・ＦＯＤ・bilibiliの共同制作と伺い、大きなプロジェクトに関わることができて嬉しいです。
――トキはどんな人物ですか？自分と似ているところなどありますか
トキは、写真を撮った人にダイブすることができるという能力をもっています 。とても食いしん坊で、しかもマヨネーズが大好きです（笑）。そんなところもすごくチャーミングで可愛いと思いますし、頭で考えるより感情で先に動くところは、自分と似ていて演じやすいです。明るくて人懐っこいところもあって、トキは普段の僕に近いなと思いました。
――バディを組む 本郷さんの印象を教えてください 。
いろんな作品を通じて、本郷さんはとてもオーラのある方だなと思っていました。クールで物静かな方だろうと想像していたのですが、とても明るくて親しみやすい方でした。好きなものなど共通点もたくさんあり、２人で色んな話でよく盛り上が っています。
――ドラマのキーアイテムとなる写真やカメラに つ いて エピソードがあれば教えて下さい。
僕はフィルムカメラにはまっていた時期があって、３、４台は持っています 。当時はメンバーの写真をよく撮っていて、自分のＳＮＳにアップしていました。それを知ったメンバーが、誕生日にフィルムカメ ラをプレゼントしてくれたこともありました。
――自分にトキのような特殊能力があったら、 どんな写真にダイブしたいですか？
ＥＸＩＬＥのATSUSHIさんやTAKAHIROさんが写っている写真にダイブして、ボーカリストとして EXILE の歌を歌ってみたいです。本当にこれが叶えられるなら 今すぐにでもやってみたいです。
――視聴者のみなさんにメッセージをお願いします 。
毎話、さまざまな人間模様が繰り広げられます。その熱い思いに心打たれたり、泣きたくなったり 、クスッと笑える場面が沢山あります ゲストの方々もとても豪華です。ぜひ楽しみにして下さい。
◇本郷奏多
――オファーを受けた時の気持ちを教えて下さい。
今回お話をいただいて、原作のアニメを見たのですが、とても面白くて引き込まれるストーリーだったのでオファーをいただけたことがすごく嬉しくて。設定も面白いですし、きっと素敵なものが出来上がるだろうなという思いで、二人で毎日一生懸命撮影を頑張っております。
――ヒカルはどんな人物ですか？ 自分と似ているところなどありますか？
ヒカルはトキとは対照的で、とてもクールなキャラクターです。 その対比がこのコンビの面白いところだと思っているので、クールさを意識して演じています。 またヒカルはしっかり考えてか 動くタイプで、そこは自分と似ていると思います。
――バディを組む佐藤さんの印象を教えてください。
佐藤君は、すごく明るくて人懐っこくてピュアでとっても可愛い。お芝居に熱量を込める時のエネルギーもすごい 。めちゃくちゃトキっぽくて素敵だなと思っています。
――ドラマのキーアイテムとなる写真やカメラについてエピソードがあれば教えて下さい。
大学で写真を専攻していたので、学生時代はフィルムカメラで撮影して、暗室で現像作業もしていました。そのためカメラは詳しい のですが、ドラマの現場では、佐藤君の方がたくさん写真を撮っていて完全に敗北しています（笑）。「オフショットを撮って ください 」 と番組からカメラを渡されていますが、僕１に対して佐藤君5ぐらいの割合で撮っていて、本当に頭が上がらないです 。
――自分にトキ やヒカル のような特殊能力があったら、どんなことをしてみたい ですか？
ワンちゃんとか猫ちゃんたちが写っている写真の中に入ってワチャワチャしたいです（笑）。
――視聴者のみなさんにメッセージをお願いします 。
みどころは、トキとヒカルのバディ感 です。二人がどんどん成長していくありを、見届けていただけたら嬉しいです。また毎話ゲストの方が変わるので、新鮮な気持ちでご覧いただけると思います。楽しみにしていて下さい。
