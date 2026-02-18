EXILE／FANTASTICS佐藤大樹（31）と俳優本郷奏多（35）が、4月11日放送開始の東海テレビ・フジ系ドラマ「時光代理人」（土曜午後11時40分）で、ダブル主演を務めることが17日、分かった。2人は初共演となる。

原作は中国のプラットフォーム「bilibili」で総再生数8・5億回を記録した同名アニメ。写真の撮影者に憑依（ひょうい）しタイムスリップする能力を持つトキ（佐藤）と、写真の世界を見通してトキをナビゲートするヒカル（本郷）が、依頼者の喪失や後悔と向き合う新感覚のヒューマンドラマとなる。

明るく正義感にあふれているが、時に感情のままに行動し周囲をハラハラさせることもあるトキと、理知的で常に冷静なため、一見冷たい印象を与えるが、その内面には優しさを秘めているヒカル。炎と氷のように正反対の2人は、依頼者の思いにこたえて写真に“ダイブ”し、向き合っていく。

しかし、「過去の改変をしてはならない」という絶対的なルールが存在する。その結果、依頼者の望みをかなえられないことも…。そんな中でも2人は諦めずに最善を尽くし、依頼者のために奮闘し続ける。過去と向き合い、今をひたすらに生きることで、きっと未来は開く。今を生きるすべての人への希望のメッセージになる物語だ。

佐藤は「トキの頭で考えるより感情で先に動くところは、自分と似ていて演じやすいです。明るくて人懐っこいところもあって、普段の僕に近いなと思いました」という。物語について「毎話、さまざまな人間模様が繰り広げられます。熱い思いに心打たれたり、泣きたくなったり…」と激動を予感させた。

大学で写真を専攻していたという本郷は「ドラマの現場では、佐藤君の方がたくさん写真を撮っていて完全に敗北しています（笑い）。『オフショットを撮ってください』と番組からカメラを渡されていますが、僕1に対して佐藤くん5ぐらいの割合で撮っていて、本当に頭が上がらないです」と笑った。見どころはずばり「バディ感」で「2人が成長していく様を見届けていただけたら」と呼びかけた。