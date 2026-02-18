◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 ジャンプ 男子スーパー団体（ヒルサイズ＝HS141メートル）（2026年2月16日 プレダッツォ・ジャンプ競技場）

男子スーパー団体（ヒルサイズ＝HS141メートル）が16日に行われ、小林陵侑（29＝チームROY）と二階堂蓮（24＝日本ビール）の日本は6位だった。悪天候のため最終3回目の途中で打ち切りとなり、2回目までの成績で順位が確定する“異例決着”となった。

国際スキー・スノーボード連盟でノルディックスキー・ジャンプを統括するサンドロ・ペルティレ氏は、悪天候による3回目途中での打ち切りについて、「テレビ中継の時間の限界もあった。あの瞬間に決めなければならなかった」と語った。

助走路に雪がたまって速度が出づらくなり、雪の中で飛んだ選手は極端に飛距離を落としていた。「突然の大雪に加え、風向きも完全に変わった。不公平な試合を続けることはできないと考えた」と説明した。

日本の作山憲斗コーチは、打ち切り決定時の各国コーチ陣の反応について「奇妙だね、というような雰囲気だった」と明かし、「本音を言えば30分ぐらい待ってほしかった」と悔しさをにじませた。