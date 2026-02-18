女子ゴルフの元世界ランキング1位で17年に引退した宮里藍さん（40）が17日、自身のインスタグラムを更新し、3年かけて伸ばした髪をバッサリカットした。

宮里さんは「念願のヘアドネーション ..!!!途中毛先をちょこちょこ切りながら伸ばしたので、3年かかりましたがついにー」とつづり、31センチカットしたと報告。

自身で髪にハサミを入れる動画などを投稿し「様々な理由でウィッグが必要なお子さんに少しでも、何かのお役に立てたら嬉しいですし、痛みがあっても、カラーをしていても大丈夫ですので、なんとなーく伸ばしてると言う方は一緒にドネーションしませんか 今回は31cmでショートヘアのウィッグ用の最低限の長さですが、次のドネーションはロングヘア用の長さを目指して頑張ってみようと思いました…！」とつづった。

ショートカットの新ヘアスタイルを披露し「性格的にはこのくらいが本当しっくりくるので、暫くショートやボブ、楽しみます」とした。

フォロワーからは「可愛い」「素敵」「めちゃくちゃショート似合ってます」「藍さんの超ロングも素敵でしたが短いのもカッコよくてお似合いです」「とても素敵なことです」などの声が寄せられていた。