◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）

【ミラノ（イタリア）１７日＝富張萌黄】女子団体追い抜き３位決定戦が行われ、日本（高木美帆、野明花菜、佐藤綾乃）は２分５８秒５０で米国に勝利し、銅メダルを獲得した。同種目は３大会連続のメダル獲得となった。高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）にとっては今大会３個目の銅メダルで、自身の持つ日本女子最多の五輪通算メダル記録をさらに更新し１０個（金２、銀４、銅４）と、夏冬通じ日本勢４人目の２ケタメダリストとなった。

初出場の野明花菜（立大）は３位決定戦に出場。五輪初レースがメダルがかかる大一番と大きな緊張を抱えてレースに臨んだ。スタート直後は外側によれ、高木といきなり距離が開いた。「スタートはインエッジしか使わないんですけど、なんかアウトに入っちゃって。こんなミスしたことない。本当に焦りました」といきなり五輪の空気感に飲まれた。

そんな野明を３番手の佐藤綾乃（ＡＮＡ）が後ろから優しくサポートした。腰に手を当て、すぐに野明の後ろにつき、スピードに乗る高木に「ちょっと待って」と声をかけ半周のラップを刻む前に隊列を整えた。「私にとってもサプラーイズって感じでびっくりした」と話したが、３大会連続五輪出場の経験を生かし、冷静に後輩を支えた。

野明はラスト１周に入った辺りでもスケーティングが乱れた。報道陣からそのことを指摘されると「わかるほどだったんですね」と驚いた顔を見せたが、佐藤からは「かなりね」とこれまた冷静な突っ込みが入った。「でも本当に転ばなくてよかった」と前回大会は高木菜那が決勝で終盤に転倒し銀メダルだっただけに、安堵（あんど）した様子を見せた。

思うようなレースができなかった野明はレース後、高木に肩を抱き寄せられ涙を流した。「また強くなって戻ってこれたら」と２度目の五輪では完璧なレースをしたいと顔を上げた。最後の団体追い抜きとなった佐藤は「平昌、北京と１個ずつ金、銀、銅ってメダルを取れたことに誇りに思ってもいいのかな」と笑顔で話した。