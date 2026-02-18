ミュージカルを中心に活躍する女優の新妻聖子（45）が17日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演。夫の歌がどうしても気になると明かした。

新妻は2017年6月に一般男性と結婚し、1歳と7歳の2人の男の子の母でもあり「子供の歌は直さないようにしているんですけど、夫の歌が凄い気になっちゃうんですよね」と語った。

MCの明石家さんまは、かつて子守歌を歌おうとしたが、元妻で女優の大竹しのぶから「歌わないでって言われた」と明かし、新妻も「やっぱり！大竹派？」と突っ込んだ。

新妻は笑いながらも「シャワーでよく歌っていて、ピッチが悪かったりすると、どうしても言いたくなって、ガッてドア開けちゃって。何かよく尾崎豊さんとか歌っているんです。中途半端に上にヒットしない音で歌ったりしてると、バッと開けて“気持ちはできてんのか？”って話をちょっとしたくなりますね」と語った。

さらに「やっぱり音程が上がる時って、それなりの理由が動機付けがあるんですよ。♪15のって、尾崎さんの叫びがちゃんと体現できていないのが気になっちゃって」と歌手ならではのこだわりを明かすと、さんまは「それは尾崎豊さんの歌やんか。あんたの旦那のシャワー男は…」と苦笑していた。