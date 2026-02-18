「日本サッカーが崩壊」「衝撃の１−８」U-16日本代表がまさかの大敗で韓国メディアが騒然「アジア最強が２試合で11失点」「動揺している」
廣山望監督が率いるU-16日本代表は、ポルトガルのアルガルベで行なわれている「4 Nations Tournament」で、ポルトガルに０−３で敗れると、続くドイツ戦でなんと１−８の大敗を喫した。
育成年代の親善試合とはいえ、どの世代でもアジアトップクラスを誇る日本の完敗は、韓国メディアに衝撃を与えたようだ。
『Xports News』は「日本サッカーが崩壊。衝撃の１−８大敗、２試合で11失点」と見出しを打ち、「U-16日本代表が衝撃の敗北を喫した」と報じた。
「ポルトガルで開催中の４か国対抗アルガルベカップに出場中のU-16日本代表は、開催国ポルトガルに０−３、ドイツに１−８で大敗した。ユース年代の国際親善試合で大敗を喫することは珍しくないが、アジア最強を誇る日本が１試合で８失点、２試合で11失点を喫したのは大きな波紋を呼んだ」
また、『SPOTV NEWS』も「U-16日本代表は連敗に動揺している」「日本国内では、『欧州の壁は依然として高すぎるのか？』という声が高まっている」と伝えた。
「日本でもこれほど差を見せつけられるのか」と、韓国メディアは騒然となっているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「衝撃的なニュースだ」日本がまさかの１−８大敗で中国メディアが騒然「我々が憧れてきた日本サッカーは終焉を迎えたのか」【U-16日本代表】
