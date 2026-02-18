「日本サッカーが崩壊」「衝撃の１−８」U-16日本代表がまさかの大敗で韓国メディアが騒然「アジア最強が２試合で11失点」「動揺している」

