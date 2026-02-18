ＮＹ各市場 ４時台 ダウ平均は１３６ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式17日（NY時間14:03）（日本時間04:03）
ダウ平均 49637.35（+136.42 +0.28%）
ナスダック 22651.75（+105.08 +0.47%）
CME日経平均先物 57200（大証終比：+590 +1.03%）
欧州株式17日終値
英FT100 10556.17（+82.48 +0.79%）
独DAX 24998.40（+197.49 +0.80%）
仏CAC40 8361.46（+44.96 +0.54%）
米国債利回り
2年債 3.439（+0.031）
10年債 4.056（+0.008）
30年債 4.686（-0.009）
期待インフレ率 2.280（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.738（-0.016）
英 国 4.376（-0.023）
カナダ 3.227（-0.029）
豪 州 4.685（-0.024）
日 本 2.126（-0.078）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.32（-0.57 -0.91%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4910.60（-135.70 -2.69%）
ビットコイン（ドル）
67984.44（-841.91 -1.22%）
（円建・参考値）
1042万2694円（-129073 -1.22%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
