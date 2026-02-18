NY株式17日（NY時間14:03）（日本時間04:03）
ダウ平均　　　49637.35（+136.42　+0.28%）
ナスダック　　　22651.75（+105.08　+0.47%）
CME日経平均先物　57200（大証終比：+590　+1.03%）

欧州株式17日終値
英FT100　 10556.17（+82.48　+0.79%）
独DAX　 24998.40（+197.49　+0.80%）
仏CAC40　 8361.46（+44.96　+0.54%）

米国債利回り
2年債　 　3.439（+0.031）
10年債　 　4.056（+0.008）
30年債　 　4.686（-0.009）
期待インフレ率　 　2.280（-0.010）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.738（-0.016）
英　国　　4.376（-0.023）
カナダ　　3.227（-0.029）
豪　州　　4.685（-0.024）
日　本　　2.126（-0.078）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.32（-0.57　-0.91%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4910.60（-135.70　-2.69%）

ビットコイン（ドル）
67984.44（-841.91　-1.22%）
（円建・参考値）
1042万2694円（-129073　-1.22%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ