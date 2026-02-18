日本ハム・楽天でプレーし、昨年は韓国ハンファで大活躍し、総額３０００万ドル（約４６億円）でブルージェイズと３年契約。５年ぶりのメジャー復帰を果たしたコディ・ポンセ投手（３１）が、１７日（日本時間１８日）、キャンプ地のフロリダ州ダンイーデンで初のライブＢＰに登板。巨人からポスティングシステムで入団した岡本和真内野手から空振り三振を奪うなど、順調な調整ぶりをみせた。

ＮＰＢとＫＢＯを経て、メジャーに返り咲いた右腕が、持ち球を散りばめ、岡本を始め、ゲレロ、スプリンガーらの主力を相手にライブＢＰに初登板した。昨年は韓国ハンファで１７勝１敗、防御率１・８９。１試合１８奪三振のリーグ記録を樹立した。１８０回２／３を投げ、２５２奪三振はＫＢＯの新記録をマークし、韓国球界を席巻しＭＶＰとなり、今オフ、メジャーに復帰した。

「日本と韓国と違った環境でプレーしたことで、自分のルーチンを確立することが出来た。楽天と日本ハムには感謝しかない。日本語も韓国語も話せなかったが、多くの出会いがあり、絆を深め、素晴らしい経験となった」

韓国での覚醒に繋がったのは、メジャーでも昨年一躍注目された、通称、”キック・チェンジ”。昨オフ、中指を曲げて引っ掛けた新グリップが、フィットしてピッチングに幅が出来たという。「手が大きいので、ユニークな変化になる。まだ改良の途中だけれど」。左右両方の打者に投げ、特に、課題だった左打者の被長打率の数字が一気に良くなった。

先発陣からバジットとシャーザーの２人がＦＡとなったブ軍では、その穴を埋める存在として期待されている。ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）は、祖母の祖国であるメキシコ代表候補に上がったが、「新しい環境に慣れることを優先した。健康体でシーズンを全うし、チームに貢献したい」と参加を辞退した。

Ｍ・マイコラス（ナショナルズ）や、Ｎ・マルティネス（レイズ）ら、日本経由でメジャー復帰して成功した例が増えている。５年ぶりのメジャーの舞台で、日本＆韓国経由の”アジアン・ドリーム”を実現させる。