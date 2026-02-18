◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）

女子団体追い抜き３位決定戦が行われ、日本（高木美帆、野明花菜、佐藤綾乃）は２分５８秒５０で米国に勝利し、銅メダルを獲得した。同種目は３大会連続のメダル獲得となった。高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）にとっては今大会３個目の銅メダルで、自身の持つ日本女子最多の五輪通算メダル記録をさらに更新し１０個（金２、銀４、銅４）と、夏冬通じ日本勢４人目の２ケタメダリストとなった。

レース後、日本代表のウイリアムソン師円コーチが取材に応じ、同種目を総括した。この日行われたオランダとの準決勝は高木、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急）の布陣で臨んだ。３位決定戦は堀川に代えて野明花菜（立大）を起用。この戦略について「準決勝は何が何でも、オランダを倒しに行って、金メダルをつかみにいくという強い思いで臨んだ。１本目は堀川、２本目は野明と決めた」と狙いを話した。

ラスト半周でオランダにかわされるまでは決勝進出が見えていた。「夢を見た部分はあるが、終わってみたら、やっぱりオランダの方が力を持っていた」とライバルの好走をたたえた。その後はすぐに切り替え、３位決定戦へ向かった。レース前には円陣を組み、チーム一丸で臨んだ大一番で３大会連続のメダルを勝ち取った。

先頭を滑った高木はこの日を含めて９日間で５レースを消化した。２日前の１５日には銅メダルだった５００メートルを滑っており、体力面も懸念された。だが、周囲の心配とは正反対に「いつものオリンピックのごとく、１本滑るごとに体がどんどん極まっている。本来の高木美帆の力が１本ずつ出てきている」とコンディションが上がっていると明かした。

高木、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急）は２０日の１５００メートルにも出場。特に高木は本命種目で、２大会連続銀メダルから悲願の金メダル獲得を目指している。５００メートルを滑ったことにより、「美帆さん自身が自分の滑りを取り戻すきっかけになった」と話し、３日後に控える今大会４種目目での金メダルに獲得に期待が持てる。