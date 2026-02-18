シンガー・ソングライターで俳優の星野源が１７日深夜、パーソナリティーを務めるニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン（ＡＮＮ）」（火曜・深夜１時）に出演し、３月３１日の放送をもって同番組を終了することを伝えた。

番組中盤、星野は３月３１日に最終回を迎えると明かした。「そうなんです、はい。ついに発表させていただきました。そうなんです。１０年でございます。ちょうど１０年。今度の３月３１日の放送をもって、『星野源のオールナイトニッポン』、最終回でございます」と報告。「もうねえ、いろいろな思い出がございます、私。この決断をしてから、私が決めさせていただいてからですね、いろいろなスタッフもそうですけど、マネジャーも含めていろいろな話をしてですね。本当にいろいろなことがあったね」と懐かしんだ。

同番組は２０１６年３月にレギュラー放送がスタート。１０年を区切りとして、今年３月で番組の歴史に幕を下ろすことを決断したという。

星野は「僕が始めた頃はですね、そもそも長く続けられない場所だったんですよ。１部も２部もそうですけど、１部のオードリーさん、ナイナイさん以外ですね、２年やれたら『本当に長かったね』というような場所だったんですね、オールナイトニッポンは」と回顧。「僕も始めたときは、１年やれたら最高。『１年はやりたい！』みたいな、『１年やれたらうれしいな！』みたいな。１年やることも大変だった時期なんですよ。２年やれたら、本当にうれしいなと思っていました。それがもう１０年続けられるっていうのは、本当にうれしいですね」と感慨に浸っていた。