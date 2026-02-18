ブルージェイズの岡本和真外野手（２９）が、キャンプ２日目の１７日（日本時間１８日）、ライブＢＰで、日本ハム、楽天でプレーし、今季メジャーに復帰したコディ・ポンセ投手から、左翼に”認定大ファウル”となった惜しい当たりを放つなど、３投手と対戦し、３打数１安打だった。フリー打撃では２７スイングで２本の柵越え。早出特守に加え、居残り走塁練習と精力的に汗を流し、２１日（同２２日）のオープン戦初戦（対フィリーズ）に備えて調整を進めた。

ライブＢＰ２日目は、元ＮＰＢ対決となった。打席に岡本。マウンドには楽天、日本ハムとＮＰＢで３年間プレー１０勝１６敗の成績を残した後、昨年韓国ハンファで１７勝１敗でタイトル総なめにしてＭＶＰとなり、ブルージェイズと総額３０００万ドル（約４６億円）の３年契約を結んだポンセ。正三塁手と先発ローテとして期待されるブ軍に入団した投打の２人が対峙した。岡本は２―１からの４球目、内角寄りのボールをフルスイング。左翼ポール際へ飛距離十分の当たりに、ゲレロ、スプリンガーらが歓声をあげたが、協議の上にファウルと”認定”された。

「ホームランかなと思いつつ。風で流れましたけど。皆さん（報道陣）のほうが（角度的に）分かりやすいんじゃないですか。どうですか」と岡本は、メディアに”チャレンジ”。３打数無安打だった２０２４年６月１１日の交流戦（対楽天）以来となった対戦は、最後９球目のカーブを空振り三振し、ポンセに軍配が上がったが、双方に見応えある打席となった。

第２打席は三ゴロ。第３打席は９７マイル（約１５６キロ）の直球を弾き返し、左翼線二塁打と推定される当たり。３投手と対戦し、計１２球の球筋を見極めた。「きょうはきょうで、また違うピッチャーと対戦できたんで、凄く良かったです。前に飛んで嬉しかった。今は結果ではなく、球に対して自分がどういう風なのか、という実戦感覚なんで、思い切って振っていこうと思っています。色んなことを意識しながらやれている。たくさん練習して、こういう機会を少しでも多く（試合で）使えるようにやっていきたいです」

この日は、早出＆居残りのフルメニュー。早朝から、本拠ロジャーズセンターを考慮し、人工芝練習場で捕球練習を行い、居残りでブディンスキ一塁コーチと走塁練習。リードの幅を確認する作業を行った。守備練習では、ファブレス三塁コーチが、下手投げのトスを打つノックを行い、ギリギリまで右側にシフトした守備位置からの連携プレーも行った。

「初めての体験というか。打った打球なので、実戦に近い。凄くいい練習になりました。ショートに近いところでやりましたけど、投げる角度だったり、そういうのに慣れていかないといけない」と課題は明確だ。「まだ始まったばっかりですし。焦らず自分のペースでやっていければいいかなと思います」と充実感をにじませた後、ここまでのキャンプを振り返り、「結構、いい感じですよね」。カメラ目線で「決め」の笑顔をみせた。