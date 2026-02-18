「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子団体追い抜き・３位決定戦」（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）

日本（高木美帆、野明花菜、佐藤綾乃）は米国との３位決定戦に勝ち、銅メダルを獲得した。高木美帆は今大会個人の５００ｍ、１０００ｍに続いて３つ目の銅メダル。通算五輪メダルは１０個に到達した。

五輪で１８年平昌五輪マススタート金メダリストで姉の高木菜那はこの日、中継の解説。自身も美帆とともに取った平昌、北京のパシュートメダルを含め３つのメダルを保持しており、高木家のメダルを問われ「これで１３個になりました」とサラリ。「美帆が１０個取ってるので自慢にはなりませんが」と語った。

冬季五輪の日本総獲得メダルはこの種目終了時点で９５個（金２１、銀３４、銅４０）。団体競技の重複を除けばそのうち１１メダル（金３、銀４、銅４）が高木家にあることになる。

ＳＮＳなどでは「高木家ヤバすぎる」、「パワーワードすぎる」、「冬季五輪で獲得したメダルの１０％が高木家にあるという事実」、「驚異的すぎる」と驚きの声が上がっていた。

高木は２０日に最終種目の１５００メートルに出場予定。北京五輪では届かなかった金メダルを目標に掲げており、さらにメダルが増える可能性がある。