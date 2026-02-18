コレサワが、デジタルシングル「最後のべんとう」を3月18日に配信リリースする。

同楽曲は、株式会社ロッテ『ガーナチョコレート』によるプロジェクト『#ラス弁返しガーナ』のテーマソングとして書き下ろされたもの。卒業目前の学生をテーマに、今までお弁当を作ってくれた家族への感謝を綴った楽曲となっている。

同楽曲は、軽快なロック調のサウンドに温かくて少し切ない歌詞をのせた楽曲。みんなで教室にいる光景が思い浮かぶような、サビのシンガロングパートが特徴だ。

楽曲リリースに先駆けてTikTok先行配信も本日よりスタートとなり、楽曲の一部を聴くことができる。ショートフィルムチャンネル『瞬間seju』とのコラボレーションや、SNS動画投稿キャンペーンなども開催される。

さらに同楽曲のPre-add／Pre-saveで『「最後のべんとう」スマホ壁紙』が手に入るキャンペーンも3月17日23時59分まで開催中だ。

加えて、楽曲配信当日にはライブBlu-ray『コレサワ LIVE TOUR 2025 あたしを選んだ君と行く武道館』も発売となる。今回、先行予約特典の絵柄なども公開となった。

なお同楽曲は、本日2月18日18時から21時放送の『EVENING TAP』（FM802）内で、初オンエアされる予定だ。

（文=リアルサウンド編集部）