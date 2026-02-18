「えげつない美女だ！」韓国９頭身チアが大胆に魅せた“衝撃チャイナドレス”姿をファン大絶賛！「永久保存版」「なんたる曲線！」
韓国チアリーディング界を牽引する人気者で、韓国Ｋリーグ・FCソウルのチアチームなどで活躍するアン・ジヒョンさんが公式インスタグラムを更新。まさかのチャイナドレス姿を披露し、ファンの度肝を抜いた。
28歳の９頭身チアは中国の春節のタイミングで新年を祝うメッセージを漢字で綴り、複数の写真を投稿。深いスレッドの入った緑色のチャイナドレスを着こなし、図抜けた美貌とプロポーションを誇示している。
台湾プロ野球でもアイドル的な人気を誇るだけに、漢字での文章もあいまって、今回は中国語圏のファンからの絶賛コメントが相次いだ。「えげつない美女だ！」「永久保存版だね」「言葉で言い表せないほどの美しさ」「ほんとに韓国人なの？」「なんたる曲線だ」など、枚挙に暇がないほどだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】韓国美女チア、アン・ジヒョンが魅せた“衝撃チャイナドレス”姿をチェック！
28歳の９頭身チアは中国の春節のタイミングで新年を祝うメッセージを漢字で綴り、複数の写真を投稿。深いスレッドの入った緑色のチャイナドレスを着こなし、図抜けた美貌とプロポーションを誇示している。
台湾プロ野球でもアイドル的な人気を誇るだけに、漢字での文章もあいまって、今回は中国語圏のファンからの絶賛コメントが相次いだ。「えげつない美女だ！」「永久保存版だね」「言葉で言い表せないほどの美しさ」「ほんとに韓国人なの？」「なんたる曲線だ」など、枚挙に暇がないほどだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】韓国美女チア、アン・ジヒョンが魅せた“衝撃チャイナドレス”姿をチェック！