T¡ÝBOLAN¤Î¥Ù¡¼¥¹¡¦¾åÌîÇîÊ¸¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤ÎÇÙ¤¬¤ó¡Ö¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦£Ô¡½£Â£Ï£Ì£Á£Î¤Î¥Ù¡¼¥¹¡¦¾åÌîÇîÊ¸¤¬ÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëÆÊÌÚ¡¦¿¿²¬»Ô¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢£±£·Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç½¢Ç¤¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤È¸½ºß¤ÎÉÂ¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÆÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë»Ô¤Î½Ð¿È¼Ô¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿¿²¬»Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò»ÔÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤·¡¢»Ô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¢¥Ã¥×¤ä³ÆÊ¬Ìî¤Î¿¶¶½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åÌî¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«ÌÏº÷Ãæ¡£¥¤¥Á¥´¤¬Í¥ÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Ì¾»ºÉÊ¤È¤«¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤«¤é£Ô¡½£Â£Ï£Ì£Á£Î¤ÏÁ´¹ñ£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Ô¡½£Â£Ï£Ì£Á£Î¡¡£Ì£Á£Ó£Ô¡¡£Ì£É£Ö£Å¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡£²£°£²£µ¡½£²£°£²£¶¡¡½ª¾Ï¡¡£Ó£É£Î£Ç¡¡£Ô£è£å¡¡£Â£Å£Ó£Ô¡¡£È£É£Ô¡¡£Ê£Ï£Õ£Ò£Î£Å£Ù¡¡£´£·¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£¾åÌî¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤Î»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Î£··î¤ËÇÙ¤¬¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÇ¾Å¾°Ü¡¢¹ü¿ñÅ¾°Ü¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë¤ÏÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°å»Õ¤«¤é¤Ï¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤âÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾åÌî¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÅêÌô¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾åÌî¡£¥Ä¥¢¡¼¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¤¬¤ó¤¬¡ÖÌô¤Î¤»¤¤¤«¤Ê¡£¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¥Ä¥¢¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏËè²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¾åÌî¥³¡¼¥ë¡×¤¬µ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¤«¡¢¾õÂÖ¤Ï½ù¡¹¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¿¹Í§Íò¤«¤é¤â¾õÂÖ¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡Ö½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï²ÈÂ²¤âÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¥Ä¥¢¡¼ÂÓÆ±¤âµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÜÅö¤Ë½õ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢£··î¤Þ¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ä¥¢¡¼¤À¤¬¡¢¾åÌî¤Ï¡ÖÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤òÃÆ¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£