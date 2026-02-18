M!LK新曲「爆裂愛してる」、自己最高初週再生数で「ストリーミング」5位に初登場【オリコンランキング】
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの新曲「爆裂愛してる」が、最新の2月23日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で5位に初登場した。
週間再生数は741.1万回（7,411,128回）。これまでの「好きすぎて滅！」の653.2万回（6,531,520回、2025/11/10付）を上回り、自己最高初週再生数を記録した。
本作「爆裂愛してる」と「好きすぎて滅！」を収録したM!LK初の両A面CDシングル「爆裂愛してる / 好きすぎて滅！」が今月18日に発売した。
19位には、6人組グループ・IVEが今月23日に発売する最新アルバム『REVIVE+』からの先行配信曲「BANG BANG」が初登場。
20位には、櫻坂46の新曲「The growing up train」が初登場。本作を表題曲としたCDシングルが3月11日に発売される。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月23日付：集計期間:2026年2月9日〜15日）＞
