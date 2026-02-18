ポルノグラフィティ『種』、自身初「デジタルアルバム」1位【オリコンランキング】
ポルノグラフィティの『種』が、18日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で1位に初登場。2016年に「デジタルアルバムランキング」からスタートした「オリコン週間デジタルランキング」【※1】【※2】において、自身初の1位を獲得した。
【写真】「SETOUCHI BOYS」など5曲収録 EP『種』
【※1】「オリコン週間デジタルランキング」は、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバムの3ランキング
【※2】「オリコン週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート。
本作は、今年秋ごろにリリースの13thアルバム『果実』に収録予定。1月11日に配信されたTVアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』オープニングテーマの「はみだし御免」のほか、新曲4曲が収録されている。
2月末からは全国28ヶ所35公演をまわる全国ツアー『水』を開催する。
