Kis-My-Ft2「UNISON」、自己最高初週DL数で自身初のデジタル1位【オリコンランキング】
Kis-My-Ft2の新曲「UNISON」（ユニゾン）が、18日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」において1位に初登場。2016年に「デジタルアルバムランキング」からスタートした「オリコン週間デジタルランキング」【※1】【※2】において、自身初の1位を獲得した。
【画像】あれから15年…「茶封筒の日」にリリースされる「UNISON」ジャケット
【※1】「オリコン週間デジタルランキング」は、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバムの3ランキング
【※2】「オリコン週間デジタルアルバムランキング」は「2016年11月14日付」よりスタート。
初週DL数1.3万DL（13,436DL）は、2025年8月に配信された「A CHA CHA CHA」の初週DL数0.6万DL（2025/8/25付、6,082DL）を上回り、自己最高記録となった。
2026年8月にCDデビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2だが、彼らがデビューを告げられた2月12日に本作の配信がスタート。歌詞にはこれまでのKis-My-Ft2の楽曲名が織り交ぜられている。
2位には、サカナクションの新曲「いらない」が初週DL数0.9万DL（8,879DL）で初登場。極楽とんぼ・加藤浩次が初のドラマ監督を務め、timeleszの菊池風磨が主演するドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（中京テレビ・日本テレビ系で放送中）の主題歌として書き下ろされた。
3位には、前週2月16日付で初登場1位を獲得したSnow Manの「STARS」が、週間DL数0.7万DL（6,617DL）でランクインし、2週連続のTOP3入り。累積DL数は8.7万DL（86,619DL）。TBS系スポーツ2026テーマソングとして、2月6日に開幕した『ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック』の同局中継でも使用されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月23日付：集計期間:2026年2月9日〜15日）＞
