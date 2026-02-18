米津玄師「IRIS OUT」、ソロ史上初の22週連続1位【オリコンランキング】
米津玄師の「IRIS OUT」（アイリス アウト）が、18日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で1位を獲得。「連続1位獲得週数」記録を22週連続に伸ばし、YOASOBI「アイドル」と並ぶ、歴代3位タイ、ソロアーティスト歴代単独1位記録を自己更新した。
【動画】米津玄師「IRIS OUT」MV
週間再生数は1117.2万回（11,171,569回）。2025年9月29日付から22週連続で週間再生数1000万回を超え、「週間再生数1000万回超え連続週数」記録において歴代単独3位、ソロアーティストとしては歴代1位記録を自己更新した。累積再生数は3億8720.8万回（387,207,743回）。
同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（2025年9月19日より公開）主題歌に起用されている。
3位にはM!LKの「好きすぎて滅！」が、週間再生数844.0万回（8,439,632回）で8週連続TOP5入り。新曲「爆裂愛してる」も週間再生数741.1万回（7,411,128回）で5位に初登場し、M!LKはTOP5に2作品がランクインした。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月23日付：集計期間:2026年2月9日〜15日）＞
