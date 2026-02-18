ドジャース・山本由伸投手（２７）がバッテリー組キャンプ５日目で野手ゴミのキャンプインとなった１７日（日本時間１８日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設の球団施設でライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板した。今キャンプ２度目のライブＢＰ登板となり、打者８人に対して３３球を投げて安打性３本、２三振という結果だった。

３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する山本は、キャンプ初日の１３日（同１４日）にいきなりライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板。最速９４マイル（約１５１キロ）を計測するなど、５人の打者から２つの三振を奪う順調な仕上がりを見せた。

１４、１５日（同１５、１６日）はキャッチボールや守備練習など軽めの調整。１４日（同１５日）は打者として大谷翔平投手（３１）が打席に立ったライブＢＰ、１５日（同１６日）は佐々木朗希投手（２４）が登板したライブＢＰをともに捕手の後ろから見学していた。１６日（同１７日）は守備練習後にグラウンドのマウンドから捕手が立ったままで力強いボールを投げ込んでいた。

昨季はワールドシリーズまでフル回転したが、「体の状態という面ではほかの年よりもよくていいスタートが切れたので、そういう意味では調子がいいです」と手応えを口にしていた。