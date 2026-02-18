ドジャース・大谷翔平投手（３１）が野手組キャンプ初日の１７日（日本時間１８日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でライブＢＰ（実戦形式の練習）で登板した。今キャンプ初の実戦でのマウンドとなり、打者４人と対戦して18球を投げ、投手強襲の中前安打、遊ゴロ、空振り三振、見逃し三振という結果だった。

大谷は２日（同３日）から同施設で自主トレ。バッテリー組キャンプ初日だった１３日（同１４日）にはブルペン入りして２７球を投げ「いい強度で投げられているので順調だと思います」ちうなずいていた。

キャンプ２日目の１４日（同１５日）はライブＢＰ（実戦形式の練習）で打席に立ち、右腕のストーン相手に四球と見逃し三振。１５日（同１６日）はキャッチボールや守備練習で投手調整を行うと、その後はバットを持って室内練習場に向かい、打撃練習をしていた模様だ。

１６日（同１７日）は、今キャンプ２度目のライブＢＰで打席に。グラスノー、ベシアの前には三振に倒れたが、マイナー右腕からは右中間へ鋭い当たりをはじき返し、今季”初安打”となる二塁打性の当たりを放った。ライブＢＰ前にはキャッチボールで９０メートルほどの遠投を行うなど、二刀流で順調な調整ぶりを見せた。

３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では投手としては登板せず、打者に専念する大谷。２月下旬には日本に帰国する見込みで、投手としても近日中にライブＢＰで登板する見込みとなっている。