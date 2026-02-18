【イタリア・ミラノ１７日（日本時間１８日）発】ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート女子団体追い抜き（パシュート）３位決定戦（ミラノスピードスケート競技場）で銅メダルを獲得した日本のエース・高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が、集大成の一戦に向けた思いを語った。

準決勝はオランダに０秒１１差で敗れたが、３位決定戦は米国に快勝。同種目では３大会連続の表彰台となった。高木は「先頭を引っ張らせてもらったが、この数か月の間にプッシングが上達したと感じている。彼女たちができる最大のところまで来れた。その分、私が決勝まで持って行けなかったところは悔しい部分はあるが、銅メダルまで一緒に取りに行くことができたのは、自分の中での大事なものだと思う」と振り返った。

高木にとっては今大会３個目の銅メダル。また自身が持つ五輪の日本女子最多通算メダル数を１０に伸ばした。残された個人種目は、金メダルを目標に掲げてきた１５００メートルだ。

運命のレースは２０日（同２１日）に実施される。パシュートを終えて「いろいろ思うところはあるけど、１５００メートルに向かうにあたって全く関係ない」と気持ちを切り替えた上で「本当にただ１点を見つめてレースに挑みたい。このパシュートを経て、なんか自信というか、そういうのも得られている部分もあるので、長い距離を滑ることに対して、本当に強い気持ちを持って挑みに行きたい」。最高の形で今大会を締めくくることはできるか。