笑顔で銅メダルを合わせる（左から）堀川桃香、佐藤綾乃、高木美帆、野明花菜（カメラ・宮崎　亮太）

◆ミラノ・コルティナ五輪　▽スピードスケート（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）

　女子団体追い抜き３位決定戦が行われ、日本（高木美帆、野明花菜、佐藤綾乃）は２分５８秒５０で米国に勝利し、銅メダルを獲得した。同種目は３大会連続のメダル獲得となった。

　高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）は今大会３個目の銅メダルで、自身の持つ日本女子最多の五輪通算メダル記録をさらに更新し、計１０個（金２、銀４、銅４）となった。高木は大台到達について「メダルの個数に関しては１０個目という節目というか、そういうののメダルをパシュートで取れたことは一つ感慨深いものがあるというか。私は個人種目だけでなくて団体種目でもメダルを取ることができているんですけど、それはやっぱり一緒に戦う仲間がいなければ到達し得ないものでもあるなっていうのは強く感じているので、１０個目をこのパシュートのメンバーで取れたメダルで重ねられたのは一つうれしいものがあります。」と心境を語った。

　メダル総数で通算１０個は夏冬通じて体操男子・小野喬（１３個）、体操男子・加藤沢男（１２個）に次ぎ、体操男子・中山彰規と並んで日本勢の歴代３位タイ。また、スピードスケート競技では女子でイレイン・ブスト（オランダ）の１３個に続き、世界歴代２位となった。

◇高木美帆のメダル内訳

　▽１８年平昌五輪

団体追い抜き　金

１５００メートル　銀

１０００メートル　銅

　▽２２年北京五輪

１０００メートル　金

１５００メートル　銀

５００メートル　銀

団体追い抜き　銀

　▽２６年ミラノ五輪

１０００メートル　銅

５００メートル　銅

団体追い抜き　銅