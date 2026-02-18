NY株式17日（NY時間13:04）（日本時間03:04）
ダウ平均　　　49470.20（-30.73　-0.06%）
ナスダック　　　22500.93（-45.74　-0.20%）
CME日経平均先物　56805（大証終比：+195　+0.34%）

欧州株式17日終値
英FT100　 10556.17（+82.48　+0.79%）
独DAX　 24998.40（+197.49　+0.80%）
仏CAC40　 8361.46（+44.96　+0.54%）

米国債利回り
2年債　 　3.437（+0.029）
10年債　 　4.054（+0.006）
30年債　 　4.690（-0.005）
期待インフレ率　 　2.277（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.738（-0.016）
英　国　　4.376（-0.023）
カナダ　　3.226（-0.030）
豪　州　　4.685（-0.024）
日　本　　2.126（-0.078）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.28（-0.61　-0.97%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4874.50（-171.80　-3.40%）

ビットコイン（ドル）
67186.88（-1639.47　-2.38%）
（円建・参考値）
1031万1842円（-251626　-2.38%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ