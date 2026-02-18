ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式17日（NY時間13:04）（日本時間03:04）
ダウ平均 49470.20（-30.73 -0.06%）
ナスダック 22500.93（-45.74 -0.20%）
CME日経平均先物 56805（大証終比：+195 +0.34%）
欧州株式17日終値
英FT100 10556.17（+82.48 +0.79%）
独DAX 24998.40（+197.49 +0.80%）
仏CAC40 8361.46（+44.96 +0.54%）
米国債利回り
2年債 3.437（+0.029）
10年債 4.054（+0.006）
30年債 4.690（-0.005）
期待インフレ率 2.277（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.738（-0.016）
英 国 4.376（-0.023）
カナダ 3.226（-0.030）
豪 州 4.685（-0.024）
日 本 2.126（-0.078）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.28（-0.61 -0.97%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4874.50（-171.80 -3.40%）
ビットコイン（ドル）
67186.88（-1639.47 -2.38%）
（円建・参考値）
1031万1842円（-251626 -2.38%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
