¡Ú¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Û½÷»Ò¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡¡Æ¼¥á¥À¥ë¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿º´Æ£°½Çµ¤Î¸¥¿È¡Ö°ÕÃÏ¤Ç¤â¸å¤í¤«¤é»Ù¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡Ú¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î£±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¡ËÈ¯¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»ÒÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¡Ê¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡Ë£³°Ì·èÄêÀï¡Ê¥ß¥é¥Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¶¥µ»¾ì¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£àÃæ´Ö´ÉÍý¿¦á¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿º´Æ£¤Ï¡¢¶¯¤¤³Ð¸ç¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤ËÇÔ¤ì¤¿½à·è¾¡¤ÏËÙÀîÅí¹á¡ÊÉÙ»ÎµÞ¹Ô¡Ë¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¤¬¡¢£³°Ì·èÄêÀï¤ÏÌîÌÀ²ÖºÚ¡ÊÎ©Âç¡Ë¤òÅêÆþ¡£¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¡¢ÌîÌÀ¡¢º´Æ£°½Çµ¡Ê£Á£Î£Á¡Ë¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÄ©¤à¤â¡¢½øÈ×¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÌîÌÀ¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤Ë¤âº´Æ£¤ÏÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡×¡£ÀèÆ¬¤Î¹âÌÚ¤Ë»öÂÖ¤òÃÎ¤é¤»¡¢ÂâÎó¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤ÆÂ¤ò»È¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç»ý¤¿¤Ê¤¤¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â½ÐÎÏ¤¬¹â¤¯½Ð¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡£¡ÖËÜÅö¤ËÅ¾¤Ð¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¥´¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤Ç¤¤ì¤ÐÀäÂÐ¤Ë¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¤È¼«Ê¬¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÌîÌÀ¤ò¡Ë»ä¤¬°ÕÃÏ¤Ç¤â¸å¤í¤«¤é»Ù¤¨¤è¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤ËÌîÌÀ¤ÏÅ¾¤Ö¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£º´Æ£¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¤ÎÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌîÌÀ¤Î¶¯¤µ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢½é½Ð¾ì¤Î¼ã¼ê¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£