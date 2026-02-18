■ミラノ・コルティナオリンピック™ フィギュアスケート・女子シングル（日本時間18日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

女子シングルのショートプログラム（SP）がスタート。第1グループで、ロシア選手権3連覇中、個人の中立選手（AIN）として出場したロシア国籍のアデリア・ペトロシアン（18）が72.89点の好スコアをマークし、五輪デビューを果たした。

五輪最終予選以外ではGPシリーズなど、国際大会未経験でベールに包まれていた18歳。オリンピックの舞台でどんな演技を披露するのか注目されていた。

第1グループの2番手で登場したショートは、マイケル・ジャクソンメドレーで演技。冒頭のダブルアクセルを落ち着いて決めると、3回転ルッツを両手を上げた状態で着氷。後半は高さのある3回転フリップ−3回転トウループを鮮やかに決め、ジャンプで大きなミスはなく、躍動感のあるプログラムを演じ切った。柔軟性のあるスピンで会場は大歓声。演技後は手を振って笑顔で声援に応えるなど、穏やかな表情をみせた。

16日の練習では、報道陣が50人ほど集まる中、4回転トウループを複数本決めた。練習後のインタビューゾーンでは「Excuse me」と一言だけ残し、足早に通過していった。

日本勢は第4グループで中井亜美（17、TOKIOインカラミ）、最終グループで千葉百音（20、木下グループ）、坂本花織（25・シスメックス）が登場する。