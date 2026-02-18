◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日 スピードスケート 女子団体追い抜き（2026年2月17日 ミラノ・スピードスケート競技場）

高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）、野明花菜（21＝立大）佐藤綾乃（29＝ANA）の日本が3位決定戦で米国を破り、銅メダルを獲得した。日本はこの種目3大会連続のメダル獲得となった。

高木は女子500メートル、1000メートルに続き今大会3個目の銅メダル獲得。通算10個目のメダルで、夏冬通じて日本女子の最多記録をさらに更新した。

もっとも、本職ではない500メートルと違い、団体追い抜きは2大会ぶりの王座奪回を目指していただけに「もうおなかいっぱいですね。銅はね」と苦笑い。「それに関してはいろいろ思うところはあるが、1500メートルに向かうにあたって、全く関係ないと思っている。目指すところはずっと変わらずに3年前から持っているもの。鬱憤（うっぷん）を晴らすとか、そういうのでもなく、ただ1点を見つめてレースに挑みたいなと思いたい」と、20日に控える“本命種目”1500メートルをにらんだ。

1000メートル、500メートル、団体追い抜きと滑り、1500メートルは今大会4種目目になる。「パシュートを経て、長い距離を滑ることに対して自信も得られている。強い気持ちで挑みにいきたい。あと2日。最後までもがき続けたい」と決意を示した。