◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子ショートプログラム（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

女子ショートプログラムが行われ、ロシアから個人の中立選手（ＡＩＮ）として出場しているアデリア・ペトロシャンは２番滑走で登場し、７２・８９点の自己ベストをマークした。

マイケル・ジャクソンのメドレーに乗ってビートを刻み、会場を湧かせた。冒頭の２回転半、続く３回転ルッツ、後半のフリップ―トウループの連続３回転をすべて着氷した。長い手足に赤と黒のラメ衣装が映え、演技中に観客から手拍子が起こった。

演技を終えたペトロシャンは、「初めてのオリンピックですが、今のところ強いプレッシャーは感じていません。不思議ですけど、フリーでどうなるかわかりませんが」と話した。

１８歳のペトロシャンはロシア選手権を３連覇中で、昨年９月に中国で行われた五輪最終予選で優勝し、出場資格を得た。ウクライナ侵攻によるロシアの国際大会除外などがあり、ベールに包まれたまま五輪を迎えていた。