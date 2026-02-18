シンガー・ソングライターで俳優の星野源（45）がパーソナリティーを務めているニッポン放送「星野源のオールナイトニッポン」（火曜深夜1・00）が3月31日をもって終了することを18日深夜の放送で発表した。

星野は番組の中盤で「大切なお話があります」として「2016年3月28日から始まった『星野源のオールナイトニッポン』。この番組、私、星野源の『星野源オールナイトニッポン』が来月3月31日の放送で、最終回を迎えます」と発表した。

10年の放送をもって終了すると発表した瞬間、軽快なバックミュージックが流れ「うわぁーーー!祭りだー!ありったけの明るい曲をもってきました」と大笑いした。

また「ちょうど10年。もうね…いろんな思い出があります。16年の秋から冬にかけて『恋』という楽曲を出したり…そこから1日も休みがなくなったり。そこから怒涛の日々を過ごし、まさかのコロナ禍に突入して…。コロナ禍を乗り越えたと思ったらいろんな大変な世の中にもどんどんなっていく中、ラジオという…しかもオールナイトニッポンという凄い番組の1部。今は1部という言い方はしないですけどね。10年やらしていただきましたけど、この3月31日で終了します」と振り返った。

3月31日の最終回で「改めてそういう思いをいろいろ話そうと思う」と伝えつつ「今日は短めに。僕が始めた頃はそもそも長く続けられない場所だった。1部のオードリーさんとかナイナイさんとか以外は2年やれたら本当に長かったねっていう場所だった。僕も最初始めた時は“1年やれたら最高…1年はやりたい!”みたいな。本当に1年やることが大変な時期だった。本当に厳しいって言われながら始めたレギュラーだった。それがもう10年続けられるのは本当にうれしい」などと思い返した。

そして「本当にありがたいことに、やりたいことをやりきれたなと心から思います。なので、この10年を区切りとさせていただきたい」と伝えた。