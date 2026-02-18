「あの人オシャレ」褒められそう♡【LEPSIM】大人の1軍候補！「サマ見えパンツ」

気づけばいつも同じパンツに頼ってしまう……そんな大人世代のマンネリ感を払拭してくれそうなのが、【LEPSIM（レプシィム）】の「サマ見えパンツ」。一本加えるだけで手持ちトップスまで新鮮に映り、コーデのテコ入れにぴったりです。今回はその中から、ゆったり穿けそうなパンツをピックアップして、スタッフさんの着こなしとともにご紹介。はくだけでこなれた雰囲気が漂い、「オシャレ」と褒められそうな仕上がりが狙えます。

微起毛の表情が魅力のワイドパンツ

【LEPSIM】「フィブリルワイドパンツ」\4,791（税込・セール価格）

フィブリル加工による起毛で、ほんのり白みが差したような表情が魅力のワイドパンツ。生地の風合いがシンプルな着こなしに奥行きを添え、自然とサマ見えコーデに導いてくれそうです。公式オンラインストアによると「素材自体は厚すぎない」とのことで、季節をまたいで使いやすい一本なのも心強いポイント。

ストンと落ちるシルエットでワイドでもすっきり

ブラック・チャコール・ベージュの3色展開で、大人が取り入れやすい落ち着いたカラー揃っています。腰まわりにほどよいゆとりを持たせつつ、裾に向かってストンと落ちるラインが、ワイドながらもルーズに見せない秘訣かも。スタッフさんによると「厚みがないのでボリュームトップスと相性がいい」とのことで、今の季節はセーターやスウェットプルオーバーと合わせてもすっきり決まりそうです。

思わず目を惹くフリンジが存在感を演出

【LEPSIM】「フリンジイージーパンツ」\5,280（税込・セール価格）

毛足長めの繊細なフリンジ素材を使用した、着こなしの主役になりそうなイージーパンツ。ボリューム感がありますが、シルエットはストレート寄りで「すっきり着られる」（公式オンラインストアより）そう。動くたびに表情が生まれ、シンプルなトップスを合わせるだけでシャレ見えを狙えそうです。ウエスト内側の紐でサイズ調整ができ、裏地付きで安心してはけるのも好印象。冬から春先のコーデにリズムをつくる一本となるはず。

フリンジの華やぎでスウェットコーデが一気に格上げ

着こなしに取り入れやすいアイボリーとブラックの2色展開。シンプルなスウェットトップスも、フリンジパンツの華やぎを添えることでカジュアルに偏りすぎず、ぐっと品よく映ります。ストレート寄りのすっきりラインのおかげで、毛足の長い素材でも重たくならず、淡色コーデに自然な立体感が生まれるのも魅力。肩がけしたブルーシャツの爽やかさが加わり、「あの人センスいい！」と感じるシャレた雰囲気に仕上がります。

