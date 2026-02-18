◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）

【ミラノ（イタリア）１７日＝富張萌黄】女子団体追い抜き３位決定戦が行われ、日本（高木美帆、野明花菜、佐藤綾乃）は２分５８秒５０で米国に勝利し、銅メダルを獲得した。同種目は３大会連続のメダル獲得となった。高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）にとっては今大会３個目の銅メダルで、自身の持つ日本女子最多の五輪通算メダル記録をさらに更新し１０個（金２、銀４、銅４）と、夏冬通じ日本勢４人目の２ケタメダリストとなった。高木は「準決勝から気持ちをすぐ切り替えて、決勝に挑めた結果の銅メダル。すごく誇らしく思っています」と振り返った。

この日行われたオランダとの準決勝は０秒１１差と惜敗。準々決勝でも１位通過したカナダに終盤にリードを許した。「初戦は私が足を引っ張ってしまった」と責任を感じた。ラスト１周に入った辺りで、スケーティングが乱れ失速。「そこがなければ」と０秒４９差で２位通過となったことを悔やんでいた。

１位通過なら、３位決定戦を戦った米国との対戦だっただけに、銀メダル以上の期待も高まった。準決勝では反省を生かし、「自分ができるパシュートとしての、いいレース展開をする」と挑んだ。結果的には再び２００メートルを残したところでかわされ、「きわどいレースの時に自分の最大の力を発揮しながらいいレースをする経験値はこの４年間で積み上げてくることはできなかった。そこが敗因。私自身が力不足だった」と先頭として、エースとして悔しさが残る２戦だったと振り返った。

今大会はここまで銅メダルが３つ。「もうおなかいっぱいですよ」と苦笑いを浮かべた。２２年北京大会は３連続銀メダルから、最後の１０００メートルで金メダルを獲得した。同じような状況で本命の１５００メートルを迎えることとなった。「全く関係ない。目指すところは変わらずに３年前から思っているものなので、ただ一点を見つめてレースに挑みたい」と頂点だけを目指す。「パシュートをへて、長い距離を滑ることに対しての自信を得られている。強い気持ちを持って挑みたい」とキリッとした表情で悲願の金メダルだけを見つめた。