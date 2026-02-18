◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日 スノーボード 男女スロープスタイル決勝（2026年2月18日 リビーニョ・スノーパーク）

ミラノ・コルティナ冬季五輪組織委員会は17日、延期となったスノーボード女子スロープスタイル（SS）決勝を18日午後2時30分（日本時間同10時30分）から実施すると発表した。また、同種目の男子決勝の開始時間を18日午前11時20分（同午後7時20分）に変更することも発表した。

女子決勝は17日にリビーニョ・スノーパークで予定されていたが、大雪のため延期が発表されていた。男子決勝は18日午後0時30分（同午後8時30分）の開始予定だったが、男女決勝を一日で消化するために開始時間を前倒しした。

SSは16日に予定されていた予選も、悪天候が予想されるため15日に一日前倒しして行われていた。

女子決勝にはビッグエア（BA）との2冠を目指す村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）、岩渕麗楽（24＝バートン）、深田茉莉（19＝ヤマゼン）が出場。男子決勝にはBA銀メダルの木俣椋真（23＝ヤマゼン）と、長谷川帝勝（20＝TOKIOインカラミ）が登場する。