「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子団体追い抜き・３位決定戦」（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）

日本（高木美帆、野明花菜、佐藤綾乃）は米国との３位決定戦に勝ち、銅メダルを獲得した。同種目でのメダル獲得は３大会連続。エース高木は自身４度目の五輪で通算１０個目のメダルを獲得した。

３位決定戦では２１歳の野明が初出場。２番目で走り、バランスを崩しかける場面もあったが、経験豊富な高木、佐藤がフォローしながら走りきった。レース後、先輩ふたりから声をかけられた野明、ここまで２戦を走り３位決定戦はリザーブに回った堀川桃香からは安どの涙がこぼれた。

レース後の高木との一問一答は次の通り。

−銅メダル

「パシュートの戦いはやや普通のレースとは違う。決勝で（Ａ）に残らないと１位２位に残れない。タイムレースが基本のスピードスケートとはまたちがう。その中で勝ちに挑みに行って勝てなかった時もあったけど結果としてメダルを取れたのは誇らしく思う」

−オランダに準決勝で０・１１差で負け

「初戦に関して言うと、私が足を引っ張ってしまった。最後足に来すぎてしまってスピードを落としてしまった。そこがなければと思うところがあります。もう少し自分が良い滑りができていたら、１位通過で準決勝に行けたんじゃないかと言う思いがあった。準決勝においてはその反省を生かすというか、自分のできるパシュートとしての良いレース展開をすると思って挑んだ結果、ギリギリの、予選の時と違うレース展開になったと思うんですけど、難しいなと思いましたね。私自身が力不足だった。チームとしてというか」

−他のメンバーへの想い

「うまく行かなかった時もたくさんあったけど、特にここに入ってきてから、プッシングのレベルがどんどん上がってきた。そういう存在が後ろで支えとくれていた。思い切り行けた。けどやや思い切り行きすぎた部分もあって悔しいと言うか、申し訳ない気持ちもある」

−残すは１５００メートル

「色々思うところはあるんですけど１５００メートルに向かうにあたっては関係ない。目指すところは変わらずに３年前から持っているもの。鬱憤を晴らすとかそう言うのものではなく、ただ一点を見つめてレースに挑みたい。パシュートを経て自信も得られている。強い気持ちを持って挑みに行きたい」

「あと２日。最後までもがき続けたいなと思います」