スピードスケート女子団体パシュート

ミラノ・コルティナ五輪は17日、女子団体パシュート3位決定戦で日本が米国に勝利。銅メダルを獲得した。テレビ中継では高木美帆の姉・菜那さんが解説で登場。“高木家”の事実をサラリと報告し、ネット上に衝撃が走った。

美帆はこの銅メダルで、五輪通算10個目のメダルとなった。2018年平昌の団体パシュート、22年北京の1000メートルでそれぞれ金メダル。そのほか銀メダル4つ、銅メダル4つを獲得している。

解説の菜那さんも金メダリスト。美帆とともに平昌の団体パシュートで金を獲得している。平昌ではマススタートでも金メダル。北京では団体パシュートで銅メダルとこちらは通算メダル3個だ。

競技後、中継に現れた菜那さんは高木家のメダル数について聞かれ「はい、これで13個になりました！ 美帆が10個取っているので自慢はできませんが」とサラリと報告した。3つだとしても大偉業だ。

日本時間深夜、X上では「凄すぎ姉妹」「スケートの高木家、姉妹合わせてメダル13個て！鬼か笑」「高木家にオリンピックメダルが13個ある話好きすぎる」「高木家のメダル13個www」「金2個銀1個もってる人が謙遜する異次元の家族会話」「高木家にメダル13個とかいうオリンピック家系のパワーワードすこ」「凄い話だな」「パワーワードすぎるwwwwwwwww」などと反響が集まっていた。



