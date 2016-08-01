◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日 スピードスケート 女子団体追い抜き（2026年2月17日 ミラノ・スピードスケート競技場）

高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）、野明花菜（21＝立大）佐藤綾乃（29＝ANA）の日本が3位決定戦で米国を破り、銅メダルを獲得した。日本はこの種目3大会連続のメダル獲得。高木は女子500メートル、1000メートルの銅に続く今大会3個目、通算10個目の獲得で、夏冬通じて日本女子最多のメダル記録をさらに更新した。今大会の日本選手団の獲得メダル数は19個（金4、銀5、銅10）に達し、前回22年北京五輪の18個を超える冬季大会最多記録となった。

佐藤は高木とともにチームを引っ張り、18年平昌で金、22年北京で銀、そして今回は銅と、3大会連続メダル獲得の原動力となった。2大会ぶりの王座奪回を逃し、「正直悔しい思いももちろんある」としながらも「新しいメンバーでシーズンずっとやってきてて、銅メダルで悔しがれるくらい凄く成長したんだなと思います。やっぱりメダルがあるのとないのでは違うので、今日は銅メダルをかみしめて喜びたいと思います」と振り返った。

五輪は最後と決めており、高木と組むパシュートは「今日で最後になってしまったんですけど、正直悔いが残ってしまった」という。「練習で凄くよくできてたところもあったので、100％の力を出し切れたのかは、うんとは言いにくいんですけど、自分の持ってる経験値や技術とか、この4人で出し切るためにしっかりやってこれたので今はとても満足しています」と自分を納得させるかのように話した。